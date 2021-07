O futebolista dinamarquês Christian Eriksen pode não ter autorização para, caso volte à competição, jogar no futebol italiano e tudo por causa do desfibrilhador que tem no coração.

O professor Francesco Braconaro, membro do comité científico técnico da Federação italiana (FIGC), explicou que, nas atuais condições, Eriksen não terá aval para jogar em Itália com o aparelho implantado.

«Não podemos aprovar plenamente que jogue em Itália. Se a este jogador lhe tiraram o desfibrilhador e o especialista demonstrar que está bem, pode jogar no Inter», explicou Braconaro.

Eriksen colocou um desfibrilhador cardioversor implantável (ICD), mas na Serie A a norma não permite que nenhum atleta jogue com este dispositivo, preparado para detetar qualquer anomalia do coração e reverte-la no imediato.

O jogador de 29 anos, ex-Tottenham e Ajax, caiu inanimado a 12 de junho, no primeiro jogo no Euro 2020, entre Dinamarca e Finlândia, no Estádio Parken, em Copenhaga.