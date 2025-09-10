Terminada a ligação ao Manchester United, Christian Eriksen foi apresentado, esta quarta-feira, como reforço do Wolfsburgo.

O internacional dinamarquês assinou um contrato válido até 2027 e vai vestir a camisola 24. Esta será a primeira experiência do médio de 33 anos na Liga alemã, depois das aventuras nos Países Baixos (Ajax), Inglaterra (Tottenham, Brentford e Manchester United) e Itália (Inter de Milão).

Eriksen vai jogar com os compatriotas Jesper Lindstrom, Jonas Wind, Skov Olsen e Joakim Maehle, uma das razões para ter aceitado o convite do Wolfsburgo.

«É a minha primeira experiência na Bundesliga. Estou ansioso por esta nova aventura. (…) O facto de o plantel incluir muitos rostos conhecidos da seleção dinamarquesa torna o Wolfsburgo particularmente atraente para mim», disse Eriksen, aos meios de comunicação do clube germânico.

Na última época, diga-se, Eriksen fez 34 jogos (cinco golos e quatro assistências) ao serviço do Manchester United, comandado por Ruben Amorim.