Christophe Aurier, irmão de Serge Aurier, internacional costamarfinense do Tottenham de José Mourinho, foi morto a tiro nos arredores de Toulouse, França, segundo adianta a agência AFP citando uma fonte policial.

Com apenas menos um ano do que o irmão, Christophe ainda foi transportado para o hospital, depois de ter sido encontrado, ferido no abdómen, numa zona onde se registou um tiroteio, pelas cinco da madrugada, na zona industrial da cidade, mas acabou por falecer nos cuidados intensivos.

Segundo revela o jornal La Depêche du Midi, os factos ocorreram junto a um estabelecimento noturno, na zona do Thibaud, e a vítima foi atingida por, pelo menos, duas balas. O autor dos disparos está em fuga.

O irmão mais novo de Serge Aurier também jogava futebol, mas a um nível amador, no Toulouse Rodéo, no quinto escalão do futebol francês. Tal como o irmão, também foi formado no Lens, mas nunca atingiu um nível elevado.