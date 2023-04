O Nice emitiu, na tarde desta quarta-feira, um comunicado acerca da polémica que estalou nas últimas horas em França, depois de ter sido divulgado o conteúdo de um alegado e-mail do antigo diretor desportivo, Julien Fournier, onde acusa Christophe Galtier de proferir comentários racistas, quando ambos trabalhavam no clube da Riviera.

«Os factos relatados dizem respeito a duas pessoas que já não trabalham no Nice. Esta situação foi tratada com a maior seriedade na altura dos acontecimentos. O clube não fará mais comentários», pode ler-se na breve nota do emblema francês.

No e-mail alegadamente enviado pelo antigo diretor desportivo do Nice à INEOS, proprietária do clube, Fournier apontou que Galtier disse que a equipa «não podia ter tantos negros e muçulmanos», tendo em conta o contexto da cidade.

Galtier já contestou «com a maior firmeza» as acusações e adiantou que vai avançar com «processos legais».