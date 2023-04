Acusado de ter proferido comentários de teor racista quando orientava o Nice, o atual treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, reagiu e contestou «com a maior firmeza» as acusações de Julien Fournier, antigo diretor desportivo do Nice.

Através de um comunicado enviado pelo advogado à AFP, Galtier refere que «tomou conhecimento com espanto dos comentários insultuosos e difamatórios» de que foi alvo e adiantou que vai avançar com «processos legais».

Na última terça-feira, refira-se, o jornalista Romain Molina revelou no programa «After-Foot», da RMC Sport, o conteúdo de um e-mail alegadamente enviado pelo antigo diretor desportivo do Nice à INEOS, proprietária do clube da Riviera, em junho do ano passado, onde acusou Galtier de ter comportamentos racistas.

Entre outras palavras, o atual técnico do PSG terá dito que o Nice «não podia ter tantos negros e muçulmanos na equipa», tendo em conta a realidade da cidade.

Entretanto, Julien Fournier também reagiu à polémica. «Atualmente, estou no Brasil, longe desta controvérsia à qual estou associado. Não tenho nenhuma responsabilidade pela divulgação dessas informações internas, que têm um ano. O timing destas revelações revolta-me tanto quanto o seu conteúdo», afirmou ao Nice Matin.