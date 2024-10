Os jogadores das seleções da Argentina e da Venezuela tiveram de ter uma dose extra de paciência nesta quinta-feira. Nas horas que antecederam o jogo entre as duas equipas, a contar para a qualificação do Mundial 2026, choveu intensamente sobre o relvado do Estádio Monumental, em Maturín, na Venezuela.

Os testes pré-jogo efetuados pela equipa de arbitragem, com uma bola, não correram bem e o pontapé de saída foi adiado por 30 minutos, para as 22h30, hora de Portugal Continental.

Os esforços de cerca de 15 elementos, com vassouras e rolos, fizeram com que o relvado melhorasse as condições. A chuva deu tréguas e a partida retomou à hora prevista (mesmo assim, com algumas dificuldades ao rolar a bola). Nicolás Otamendi está no onze inicial da Argentina.

[em atualização]