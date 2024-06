Ora aqui está uma coisa que não vemos todos os dias. Eden Hazard (esse mesmo) fez-se à estrada numa manhã diferente, em que o desporto não envolveu uma bola, mas sim uma bicicleta.

Isto porque o antigo jogador aceitou o desafio da Intermarché-Wanty, que o convidou a subir até ao topo do «Mont Ventoux», uma das mais míticas subidas da Volta a França. Através da imagem é possível ver que o belga não perdeu a forma, ainda que já tenha pendurado as chuteiras há cerca de seis meses.

Eden Hazard did it 😍



He climbed to the top of Mont Ventoux with his CUBE and the jersey of his favorite team 👏 pic.twitter.com/1g4vOdcdBX