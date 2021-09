O Observatório do Futebol (CIES) divulgou esta segunda-feira um estudo que prevê os campeões nacional das Big Five – Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália – desta época.

Na Premier League, por exemplo, o Manchester City, de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, será bicampeão, à frente do rival Manchester United, de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot.

O Liverpool, de Diogo Jota, completa o pódio, e o Chelsea é quarto. O Tottenham, de Nuno Espírito Santo, surge logo a seguir, ao passo que o Wolverhampton, de Bruno Lage, é apontado ao 12.º lugar.

Em Espanha, o estudo aponta ao título do Real Madrid, com o Atlético de Madrid, de João Félix, como vice-campeão. O Barcelona, a viver uma temporada conturbada, fecha no terceiro lugar.

Na Alemanha, surpresa das surpresas, é o Bayern de Munique que surge como campeão, à frente do Wolfsburgo, do Dortmund, de Guerreiro, e do Bayer Leverkusen.

De surpresa para surpresa, o Paris Saint-Germain é apontado ao título em França, com o Marselha em segundo e o Lyon em terceiro. Campeã na temporada anterior, a armada lusa do Lille surge apenas no quinto lugar.

Por último, o estudo antecipa uma revalidação de título na Serie A, com o Inter de Milão como campeão. A Roma, de José Mourinho, terminará em quarto, atrás do Nápoles e do Milan. Curiosamente, a Juventus é apenas apontada ao... sexto lugar.

