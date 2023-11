O futebolista ganês Abdul Fatawu Issahaku, cedido pelo Sporting ao Leicester, surge entre o top-10 dos melhores dribladores jovens a nível mundial, de acordo com o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira.

Numa análise a 70 ligas e a jogadores que ainda não celebraram 23 anos, Fatawu surge no 8.º lugar, num ranking liderado, segundo o CIES, por Antonio Nusa (Club Brugge).

O pódio fica completo com Luís Guilherme (Palmeiras) e Wesley Gassova (Corinthians).

O melhor das «big-5» (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França) é Lamine Yamal, do Barcelona, que surge na 7.ª posição da lista de 100 jogadores concluída pelo CIES.

Há um nome da Liga portuguesa na lista, o luso-cabo-verdiano Hélio Varela, do Portimonense, no 71.º lugar.

A lista conta ainda com Andreas Schjelderup, cedido pelo Benfica ao Nordsjaelland, no 37.º posto dos jovens reis do drible.