Os portugueses António Silva, Nuno Mendes, Miguel Maga, Fábio Carvalho, Tiago Tomás e Fábio Silva estão entre os jogadores sub-21 mais promissores do mundo, segundo um estudo do Observatório do Futebol do CIES. Além dos futebolistas lusos, também o portista Gabriel Veron integra os eleitos.

As avaliações, que dão primazia à experiência acumulada, tiveram em conta apenas os jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 2002 e reuniram 200 atletas entre 73 ligas, divididos em 20 categorias consoante a posição no campo.

António Silva, de 19 anos, está incluído na categoria de defesas-centrais defensivos, ou seja, com menor peso na distribuição de jogo da equipa em relação aos companheiros. O jogador do Benfica, que tem um valor de mercado de 29,3 milhões de euros, ocupa o terceiro lugar e é o mais novo neste top-10, com Kaiky Fernandes (Almería) a assumir-se como mais jovem.

Castelo Lukeba, do Lyon, e Jesús Orozco, do Guadalajara, estão à frente de António Silva.

No que toca a defesas-centrais com bola, Josko Gvardiol lidera, seguido de Piero Hincapié. O croata destaca-se pelo valor de mercado de 122,4 milhões de euros.

Na posição de lateral-direito defensivo, Miguel Maga, do Vitória de Guimarães, surge na sexta posição, avaliado em 3,3 milhões de euros. A tabela é liderada Kiliann Sildillia, do Friburgo.

Nota ainda para o ex-Sporting de Braga, Yan Couto, tido como o terceiro mais promissor, no que toca a laterais-direitos que se envolvem diversas vezes no ataque e na defesa.

Nuno Mendes é o mais bem cotado na lista de laterais-esquerdos bidirecionais, ou seja, aqueles que desempenham papéis quer defensivos, quer ofensivos.

O internacional português tem um valor de mercado de 66 milhões de euros e está à frente de Udogie, da Udinese, e Aaron Hickey, do Brentford.

Pablo Maia surge à frente de Camavinga como médio defensivo mais promissor e Pedri é claramente o maior destaque, com um valor de mercado de 169,8 milhões de euros e na liderança da tabela de médios que atuam em zonas recuadas da distribuição de jogo.

Zalewski, da Roma, é o mais promissor nos médios todo o terreno, enquanto Jude Bellingham, Gavi e Musiala, respetivamente, formam o pódio de médios ofensivos. É nesta classificação que surge o português Fábio Carvalho, no nono lugar, avaliado em 27,1 milhões de euros.

Relativamente aos extremos esquerdos, numa categoria que «inclui jogadores que não têm o remate entre os seus dois principais domínios», está Gabriel Veron, do FC Porto.

O brasileiro, ex-Palmeiras, é nono colocado, atrás de nomes como Elanga, Hlozek ou Popescu.

Já Fábio Silva, cedido pelo Wolverhampton ao Anderlecht, e Tiago Tomás, emprestado pelo Sporting ao Eintracht Frankfurt, estão incluídos na categoria de avançados orientados para o remate.

O atacante formado no FC Porto tem um valor de mercado de 18,9 milhões de euros e é terceiro classificado nesta lista, liderada por Marcos Leonardo, do Santos. Já o jovem que ainda pertence aos leões, avaliado em cerca de 14 milhões, posiciona-se no oitavo posto.

Os sub-21 mais promissores do mundo:

Guarda-redes: Maarten Vandevoordt (Genk)

Defesa-central defensivo: Castelo Lukeba (Lyon)

Defesa-central com bola: Gvardiol (Leipzig)

Lateral-esquerdo defensivo: John Tolkin (New York RB)

Lateral-direito defensivo: Kiliann Sildillia (Friburgo)

Lateral-esquerdo bidirecional: Nuno Mendes (PSG)

Lateral-direito bidirecional: Amar Dedic (Salzburgo)

Lateral-esquerdo ofensivo: Quentin Merlin (Nantes)

Lateral-direito ofensivo: Malo Gusto (Lyon)

Médio-defensivo: Pablo Maia (São Paulo)

Médio-centro defensivo: Pedri (Barcelona)

Médio bidirecional: Nicola Zalewski (Roma)

Playmaker: Kenneth Taylor (Ajax)

Médio-ofensivo: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Extremo-esquerdo orientado para remate: Facundo Kruspzky (Arsenal de Sarandí)

Extremo-direito orientado para remate: Andrés Gómez (Millonarios)

Extremo-esquerdo polivalente: Adam Hložek (Leverkusen)

Extremo-direito polivalente: Ansgar Knauff (Frankfurt)

Avançado orientado para o remate: Marcos Leonardo (Santos)

Avançado polivalente: Rômulo Cardoso (Athletico Paranaense)