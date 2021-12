O futebolista português João Félix surge entre os 15 jogadores mais valiosos abaixo dos 23 anos, nas cinco principais ligas europeias, as «big-5», (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França), indica o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), desta segunda-feira.

Com base no seu modelo econométrico, o CIES aponta um valor de transferência de 100 milhões de euros a João Félix, que surge, por posição, como o sétimo avançado mais caro.

Nota ainda para outros nomes portugueses que, apesar de não constarem entre os 15 nomes avaliados em 100 ou mais milhões de euros, estão entre os mais valiosos nas respetivas posições.

Nuno Mendes, do PSG, é o quarto lateral mais caro abaixo dos 23 anos de idade, ao lado de Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), ambos avaliados em 40 milhões de euros. Já Luís Maximiano (Granada) surge, com Dogan Alemdar (Rennes) e Étienne Green (Saint-Étienne), como o terceiro guarda-redes com valor de transferência mais elevado, avaliado pelo CIES em 15 milhões de euros.

O mais recente estudo do CIES aponta os dez jogadores mais valiosos por posição (guarda-redes, centrais, laterais, médios defensivos, médios ofensivos, avançados), surgindo João Félix, Nuno Mendes e Luís Maximiano em cada um desses top-10.

Por posição, Gianluigi Donnarumma (PSG) surge como o guarda-redes mais valioso (80 milhões de euros). Eric García (Barcelona) e Josko Gvardiol (Leipzig) são os centrais mais valiosos (ambos avaliados em 80 milhões de euros). Já Alphonso Davies (Bayern Munique) o lateral mais caro, com um valor de 120 milhões de euros, o mesmo valor para o médio defensivo mais valioso, Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. Mais à frente, Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) e Pedri (Barcelona) aparecem como os médios ofensivos com maior valor, com 140 milhões de euros. No que toca aos avançados, três estão empatados no topo, avaliados em 150 milhões de euros: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Phil Foden (Manchester City).

Veja, na galeria associada, o top-15 absoluto, com os jogadores avaliados acima de 100 milhões de euros.