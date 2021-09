O Manchester City continua a ter o plantel mais caro das cinco principais ligas europeias (big-5 - Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) para 2021/2022, enquanto o Manchester United ultrapassou o Paris Saint-Germain na segunda posição, diminuindo a diferença para o vizinho inglês, de acordo com o relatório semanal do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira.

Segundo o CIES, o City «tem uma estimativa de 1,080 mil milhões de euros para contratar os seus atuais jogadores», incluindo possíveis variáveis, que podem ir dos objetivos por golos marcados, minutos jogados ou jogos cumpridos como titular. Este valor representa um aumento de 44 milhões de euros face à época anterior no clube onde jogam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

No entanto, o United, que subiu à segunda posição, diminuiu de 192 milhões de euros para 57 milhões de euros a diferença para o City, em relação aos dados de 2020/21. Teve um aumento de 179 milhões de euros em gastos sobre os jogadores que tem no seu plantel nesta altura.

Há dez clubes que investiram mais de 500 milhões de euros para compor os seus atuais plantéis.

