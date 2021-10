Manchester City e Manchester United surgem como os dois clubes com os plantéis mais valiosos para eventuais transferências dos seus futebolistas, indica o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

Tal como foram os dois clubes que mais investiram para assinar com os seus atuais jogadores, os rivais de Manchester são, aponta o CIES, os que têm o «maior valor estimado nas equipas».

«As equipas de Manchester poderiam potencialmente encaixar mais de 1,2 mil milhões de euros em transferências se decidissem pôr todos os seus atuais jogadores no mercado», refere o CIES, na apresentação do relatório, em dados que apurou com base no «algoritmo exclusivo do CIES».

No top-10, surgem quatro clubes de Inglaterra, três de Espanha, dois da Alemanha e um de França. Confira, na galeria associada.