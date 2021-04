O Borussia Dortmund é o clube das cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, as «big-5») que maior percentagem de minutos deu a jogadores abaixo dos 21 anos, indica a mais recente edição dos estudos do Observatório do Futebol (CIES), publicada esta segunda-feira.

Os alemães surgem no topo de uma lista que analisou as jornadas disputadas até ao fim de semana de 4 e 5 de abril, para 999 clubes de 71 divisões a nível mundial.

No caso do Borussia, foram estudadas as 27 jornadas até essa data, dando uma percentagem de 28,5 por cento ao clube onde joga o português Raphaël Guerreiro.

Nota particular para o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e que conta com vários jogadores portugueses no plantel, que surge na nona posição desta lista, nas 30 primeiras jornadas da Premier League inglesa analisadas até ao início de abril.

Em Portugal, na Liga, o Famalicão lidera esta lista.

A maior percentagem de todos os clubes estudados foi do FK Metta, a equipa da Universidade de Riga, na Letónia, com uma percentagem de 88,1 por cento de jogadores abaixo dos 21 anos, embora o estudo tenha apenas apanhado os três jogos da equipa disputados esta época.