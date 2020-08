Ciro Immobile encerrou as contas da disputa da Bola de Ouro com mais um golo pela Lazio, chegando aos 36 na Liga italiana na época 2019/2020. O italiano venceu por isso o prémio para melhor marcador europeu, com um total de 72 pontos.

A seguir ao avançado dos romanos, ficou Robert Lewandowski, do Bayern Munique, com 34 tentos, que lhe valeram uma pontuação de 68 pontos. Cristiano Ronaldo, já se sabia, perdeu a hipotese de lutar pela Bota de Ouro quando ficou de fora do último jogo da Juventus na Série A, mas mesmo assim segurou um lugar no pódio, com 31 golos (e 62 pontos).