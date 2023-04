O futebolista e capitão da Lazio, Ciro Immobile, sofreu um acidente de viação na manhã deste domingo, em Roma, depois de o carro que conduzia ter colidido com um elétrico.

De acordo com a Sky Sport Itália, Immobile seguia no seu SUV com as duas filhas e o acidente deu-se quando o avançado embateu com o elétrico ao atravessar a ponte Giacomo Matteotti, na capital italiana.

De acordo com vários meios italianos, como a Sky e a Gazzetta dello Sport, o acidente envolveu mais viaturas e sete pessoas foram transportadas de ambulância ao hospital, entre elas Immobile e as duas filhas, mas também o condutor do elétrico e passageiros.

Segundo Immobile, citado pela Gazzetta, o elétrico «passou o sinal vermelho». «Felizmente estou bem, só me dói o braço um pouco», referiu, no local, numa primeira reação ao sucedido.

Elementos da polícia e bombeiros chegaram ao local pouco depois para averiguar o caso e para assistência às pessoas envolvidas.

Em comunicado, entretanto, ao final da manhã, a Lazio informou que «Ciro Immobile sofreu um trauma na coluna vertebral e uma fratura exposta da costela n.º 11 direita».

«As condições atualmente são boas. O jogador permanece em observação no departamento de medicina de emergência dirigido pelo professor Francesco Franceschini, do Hospital Universitário Agostino Gemelli IRCCS, em Roma», conclui o clube.

O vereador para a mobilidade de Roma, Eugenio Patanè, já falou sobre o caso à agência ANSA. «A nossa preocupação agora é com a condição física de todos. O motorista do elétrico entrou em Umberto I no código vermelho, depois ficou laranja. Felizmente ele teve alta imediatamente, com um prognóstico de sete dias. Eu ouvi-o ao telefone, a preocupação dele eram as filhas do Immobile. Agora o assunto é a condição física de todos», referiu.