O Lommel SK, clube que disputa atualmente a segunda liga belga de futebol, foi adquirido pelo City Football Group (CFG), proprietário, entre outros clubes, do Manchester City.

A sociedade dos Emirados Árabes Unidos confirmou, esta segunda-feira, a compra do clube europeu, referindo que «este investimento aumenta ainda mais a presença mundial do CFG e a atenção nos clubes, nos centros de formação e nos jogadores em formação».

O chefe-executivo do CFG e antigo vice-presidente do Barcelona, Ferran Soriano, salientou, em comunicado, que a «Bélgica é um dos melhores países de futebol na Europa e demonstrou-o pelo sucesso da seleção nacional e pelo desenvolvimento de jogadores de classe mundial, como Kevin de Bruyne e Vincent Kompany».

Na mesma nota conjunta do CFG e do Lommel, o presidente do clube, Paul Kerkhofs, mostrou-se satisfeito pelo acordo para «garantir o futuro» do emblema. Kerkhofs vai fazer parte do novo conselho do clube, que terá a CFG como sócia maioritária das ações.

O CFG é proprietário de nove clubes. Além do Manchester City e agora do Lommel, é também do Mumbai City (Índia), New York City (Estados Unidos), Melbourne FC (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Girona (Espanha), Atlético Torque (Uruguai) e Sichuan Jiuniu (China).