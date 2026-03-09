Rodri, médio do Manchester City, foi multado em 80 mil libras (cerca de 92 mil euros) pelas críticas dirigidas ao árbitro após o empate na visita ao Tottenham (2-2), em fevereiro.

O internacional espanhol acusou o árbitro Robert Jones de não ser «neutro» por ter validado um dos golos dos «spurs».

«Nunca falo dos árbitros porque respeito muito o trabalho deles, mas não é só hoje, já vão dois ou três jogos seguidos. Sinceramente, não sei porquê. Temos ganhado muito e as pessoas não querem que ganhemos, mas o árbitro tem de ser neutro. Não é justo porque trabalhamos muito e é muito frustrante», disse o ex-Bola de Ouro, que também visou o VAR por não ter alertado para uma «falta claríssima» antes do primeiro golo do Tottenham.

A Federação Inglesa (FA) considerou que Rodri «agiu de maneira imprópria durante uma entrevista à imprensa pós-jogo, fazendo comentários que implicam parcialidade e/ou questionam a integridade de um árbitro e/ou dos árbitros».

O médio do City, de resto, admitiu a culpa pelas palavras e, além da multa, foi advertido quanto ao seu comportamento futuro.