Claudio Bravo, antigo guarda-redes colocou-se publicamente à disposição do Barcelona após a confirmação da grave lesão de Ter Stegen. O chileno, que há menos de um mês anunciou a sua reforma, está pronto para regressar aos relvados aos 41 anos. «Se o Barcelona me chamar, estarei pronto para sair da reforma», disse ao WinWin AllSports, uma publicação do Médio Oriente.

A 27 de agosto, Claudio Bravo anunciou nas redes sociais que se vai retirar do futebol profissional após uma longa carreira. O chileno chegou ao Barcelona em 2014/15 sob as ordens de Luis Enrique. Precisamente na mesma época em que Ter Stegen assinou pelo clube. Disputou 75 jogos oficiais e conquistou nove títulos: duas Ligas, três Taças do Rei, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, uma Supertaça de Espanha e um Mundial de Clubes.

O chileno passou duas épocas no Barcelona e, em 2016, decidiu rumar ao Manchester City, face à grande evolução de... Ter Stegen. Passou quatro épocas no clube inglês antes de se juntar ao Betis. Depois de mais quatro temporadas no clube verde e branco, o guarda-redes decidiu pendurar as botas.

Ter Stegen será operado esta tarde devido a uma rutura total do tendão patelar do joelho direito. Enquanto se aguarda o relatório médico após a operação, ele diz adeus à temporada.