O guarda-redes internacional chileno Claudio Bravo renovou pelo Betis até 2023, informou esta terça-feira o clube espanhol, no qual jogam os futebolistas portugueses Rui Silva e William Carvalho.

O jogador de 38 anos, que no próximo dia 13 de abril completa 39, cumpre a segunda temporada no emblema de Sevilha e, com o prolongamento do contrato, ficará até aos 40 anos no Betis – caso, naturalmente, cumpra o renovado vínculo.

Bravo, com passado no Manchester City, Barcelona, Real Sociedad e Colo-Colo, leva 18 jogos em 2021/2022 e tem "dividido" a titularidade com o português Rui Silva, que leva 27 jogos esta época.