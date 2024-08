O guarda-redes internacional chileno Claudio Bravo comunicou hoje a sua retirada do futebol profissional, aos 41 anos.

«Vou deixar o futebol profissional. Penso ter tomado a decisão acertada, uma decisão ponderada e muito discutida a nível familiar e com aqueles que me são mais próximos», anunciou o futebolista num vídeo nas suas redes sociais.

Cláudio Bravo conquistou em 22 anos de carreira ao mais alto nível duas Copas América, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes, foi duas vezes campeão em Espanha e uma no Chile, além de ter duas Supertaças de Inglaterra, duas Taças da Liga e taças em Espanha.

O guarda-redes iniciou-se no futebol na formação do Colo Colo, clube que o catapultou já em seniores para o futebol europeu, no qual representou Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City e, nas últimas quatro épocas, o Betis.