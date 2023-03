Tal como se previa, os ânimos no dérbi de Roma estiveram exaltados e as emoções estenderam-se para lá do apito final, que confirmou o triunfo da Lazio sobre a Roma, por 1-0, num jogo em que os giallorossi jogaram durante largo período em inferioridade numérica.

A imprensa italiana relatou este domingo que José Mourinho, que até nem esteve no banco devido a castigo, interpelou o presidente da Lazio já na zona de acesso aos balneários, depois de Alessio Romagnoli ter celebrado em frente ao balneário da Roma e Mancini o ter confrontado. Entretanto, o dirigente já explicou o sucedido.

«Sou respeitador. Não disse uma palavra, vi uma discussão entre um dos meus jogadores e um da Roma. Uma coisa que não me caiu bem foi que o jogador da Roma estava completamente nu no corredor. Parei para perceber o que se estava a passar e Mourinho gritou comigo: "Para onde estás a olhar?". Nessa altura, disse-lhe que sou o presidente da Lazio», revelou Claudio Lotito no programa «Un giorno da sheep» da Radio 1.

«Não apertámos a mão porque não discuti com ninguém, é uma simples noção de saber onde estás e um problema de papéis que devem ser respeitados. O jogo foi Lazio-Roma, a Roma foi visitante. É como se um convidado entrasse em tua casa e se comportasse de uma certa maneira», acrescentou.