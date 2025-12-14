A (nossa) madrugada foi de festa para os adeptos dos Estudiantes de la Plata, da Argentina. A equipa sagrou-se campeã do torneio Clausura 15 anos depois da última vitória (em 2010, quando ainda Juan Sebastián Verón era jogador do clube). E de forma épica.

Numa final diante do Racing Avellaneda, teve de ir a desempate nas grandes penalidades após um empate a uma bola nos 120 minutos. Até foram os rivais que marcaram primeiro, num grande golo assinado por Martínez. Nos descontos da segunda parte, o experiente Guido Carrillo empatou o resultado.

No desempate por penáltis, a experiência de Fernando Muslera, guarda-redes do Estudiantes, sobressaiu. Venceram por 5-4.

A equipa tinha chegado ao Clausura após uma jornada mediana no Apertura, em que ficaram em oitavo lugar e asseguraram o último lugar dos play-offs. Após bater três equipas sempre por 1-0, a formação orientada por Eduardo Domínguez chegou à final diante do Racing.

Este é o quarto troféu do treinador Eduardo Domínguez à frente do Estudiantes. Venceu a Taça Argentina em 2023, a Taça da Liga e o Troféu dos Campeões em 2024 e agora o Clausura.