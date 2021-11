O Nice foi este domingo a Clermont-Ferrand vencer com uma reviravolta por 2-1, em jogo da 14ª jornada da Liga francesa, resultado que permitiu à equipa da Côte d’Azur recuperar o segundo lugar da classificação, a 11 pontos do líder Paris Saint-Germain.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 17 minutos, graças a um golo do médio Florent Ogier, mas o Nice operou a reviravolta no marcador na segunda parte, com um «bis» do avançado Amine Gouiri (76 e 82m).

Com este triunfo, o Nice voltou ao segundo lugar, com 26 pontos, menos onze do que o líder PSG que, no sábado, venceu o Nantes por 3-1.

Nos outros jogos deste domingo, o Brest recebeu e goleou o Lens, por 4-0, o Angers venceu na receção ao Lorient (1-0), o Metz empatou em casa com o Bordéus (3-3) e o Estrasburgo também empatou com o Reims (1-1).

A 14ª jornada fica encerrada ainda este domingo com a receção do Lyon ao Marselha, que pode subir ao terceiro lugar, em caso de vitória.