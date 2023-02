O início do Clermont-Marselha, jogo da 23.ª jornada da primeira liga francesa, agendado para as 20 horas deste sábado, foi atrasado em cerca de 50 minutos. Em causa estiveram confrontos fora do estádio e consequente utilização, por parte das forças policiais, de gás lacrimogéneo que alastrou para o interior do estádio Gabriel-Montpied, onde as equipas já faziam exercícios de aquecimento.

«O pontapé de saída do jogo foi atrasado alguns minutos devido ao uso de gás lacrimogéneo pela polícia, na sequência de confrontos ocorridos nas imediações do estádio», informou o Clermont, em nota oficial, através da rede social Twitter.

Le coup d'envoi du match est retardé de quelques minutes suite à l'utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre suite à des échauffourées qui se sont déroulées aux abords du stade #CF63OM 🔴🔵 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) February 11, 2023

De acordo com o L’Équipe, foi possível testemunhar adeptos com lágrimas nos olhos devido ao gás. Os jogadores tiveram então de recolher aos balneários e aguardar por novas informações.

As equipas, entretanto, tiveram mais dez minutos para exercícios de aquecimento e o jogo arrancou às 20h49 (21h49, hora francesa), 49 minutos depois do horário original.