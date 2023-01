O Club Brugge perdeu este domingo por 3-1, no terreno do Genk, na 19.ª ronda do campeonato belga.

Na estreia de Scott Parker como novo técnico do adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a formação de Bruges até se adiantou aos 21 minutos, por Hans Vanaken, mas o Genk, líder do campeonato, empatou quatro minutos depois, por Carlos Cuesta.

Na segunda parte, Paul Onuachu (67m) completou a reviravolta e Bryan Heynen (81m) fixou o resultado final. Pelo meio, o Club Brugge ainda ficou reduzido a dez jogadores, após a expulsão de Abakar Sylla.

O Brugge não vence para o campeonato desde 29 de outubro. O próximo adversário do Benfica na Champions é quarto classificado da liga belga, com 34 pontos. Já o Genk, segue confortavelmente na liderança, com 49.