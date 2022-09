O Clubb Brugge, adversário do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões, anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o guarda-redes Simon Mignolet, até 2026.

O internacional belga, de 34 anos, cumpre a quarta temporada no clube, depois de passagens pelo Sint-Truiden e pela Premier League, ao serviço de Sunderland e Liverpool.

No Brugge, conquistou três campeonatos consecutivos e duas Supertaças.