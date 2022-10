O Club Brugge, próximo adversário europeu do FC Porto, na quarta-feira, na Liga dos Campeões, empatou este sábado na visita ao Union St. Gilloise, oponente do Sp. Braga na Liga Europa (2-2), em jogo da 14.ª jornada da primeira liga belga.

Os visitantes estiveram a vencer por 2-0 e com mais um homem em campo, mas acabaram por desperdiçar a vantagem.

Skov Olsen adiantou o Brugge logo no primeiro minuto e Vanaken fez o 0-2 no marcador ao minuto 16, de penálti, na sequência da expulsão de Adingra, no St. Gilloise.

Contudo, o adversário belga do Sp. Braga, com quem os minhotos já jogaram duas vezes, conseguiram chegar ao empate com golos de Burgess (32m) e Nieuwkoop (80m).

Na classificação, as duas equipas seguem com 29 pontos, nos terceiro e quarto lugares.