Atenção, Sporting: Club Brugge soma quinta vitória consecutiva no campeonato
Carlos Forbs assistiu para o primeiro golo frente ao Dender
O Club Brugge, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, somou este sábado a quinta vitória consecutiva no campeonato belga, depois de vencer em casa o Dender, por 2-1.
A jogar em casa, o Club Brugge marcou o primeiro da partida aos 17 minutos, com o português Carlos Forbs a assistir Nicolo Tresoldi. O 2-0 foi apontado ainda na primeira parte (29m), através de Christos Tzolis. Já perto do fim, aos 90+1 minutos, Mohamed Berte reduziu a diferença, mas não evitou a derrota.
Com este resultado, o Club Brugge segue na segunda posição, com 29 pontos, menos três que o Union St. Gilloise. O Dender está em último, com apenas quatro.
Os belgas e o Sporting medem forças, na quinta jornada da fase liga da Champions, no próximo dia 26 de novembro.
