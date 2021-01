Bastaram doze minutos (e 43 segundos) para Bas Dost estrear-se a marcar pelo Club Brugge.

Recrutado neste mercado de inverno ao Eintracht Frankfurt, o avançado holandês foi titular no reduto do Sint-Truiden e abriu a contagem com um belo remate em vólei, de pé direito, após cruzamento de Charles de Ketelaere.

Bas Dost reforçou assim uma tendência impressionante: é o quarto clube seguido pelo qual marca na estreia, depois de Wolfsburgo, Sporting e Eintracht Frankfurt.

«Estou satisfeito, pois só temos uma semana de treinos», disse Bas Dost após o encontro, no qual acabou substituído ao intervalo.

«Talvez tenha sido por ter praticado muito a finalização nos últimos dias», justificou o antigo jogador do Sporting, que ainda brincou quando foi confrontado com a má segunda parte da sua equipa, que ainda assim venceu 2-1.

«Deve ter sido por eu ter saído», exclamou entre sorrisos.

Veja o primeiro golo de Bas Dost pelo Club Brugge: