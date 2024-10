Decorria o minuto 89 do Chelsea-Nottingham, no domingo, quando houve uma grande confusão entre jogadores das duas equipas. Uns meteram-se ao barulho, mas não foi o caso de Cole Palmer.

Enquanto via a altercação entre as partes, o internacional inglês, ali ao lado, sentou-se no relvado… a ver o que acontecia. E à espera que tudo passasse.

Tudo começou numa situação entre Marc Cucurella (Chelsea) e Neco Williams (Nottingham Forest), jogadores que acabariam por ver, cada um, o cartão amarelo.

Também um pouco ao lado da situação passou o português João Félix, que caminhou lentamente para o foco da situação e, já numa fase final, como é possível ver pelas imagens captadas a partir das bancadas, tirou dois dos seus colegas de equipa do local de tensão.

O jogo, relativo à 7.ª jornada da Premier League, terminou empatado a uma bola.