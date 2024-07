Radamel Falcao regressou à Colômbia recentemente e tem sido titular no Millonarios, mas não marcou presença no jogo deste domingo, com o Alianza, depois de a família ter sido hospitalizada. Tudo aconteceu devido a um acidente doméstico, como explicou o ex-FC Porto.

«Sofremos um acontecimento inesperado que levou à hospitalização da minha esposa, dos meus sogros e dos meus cinco filhos. Devido a esta situação, não me é possível acompanhar a equipa no jogo que teremos na cidade de Valledupar», escreveu o avançado de 38 anos na rede social X.

El día de ayer en mi familia sufrimos un suceso inesperado por el cual mi esposa, mis suegros y mis 5 hijos estuvieron hospitalizados.

Por esta situación no me es posible acompañar al equipo al partido qué hemos de enfrentar en la ciudad de Valledupar. Le deseo lo mejor a mis… — Radamel Falcao (@FALCAO) July 28, 2024

Já a esposa de Falcao, depois de recuperar do susto, explicou, também nas redes sociais, que a família foi intoxicada por monóxido de carbono. «Estamos bem, graças a Deus, foi um susto. O que aconteceu é que ligamos um aquecedor de água que não tinha rota de fuga e o monóxido de carbono intoxicou-nos a todos. Passaram-se muitas horas desde que o acendemos e pensámos que o cheiro era normal», relatou.

«Não aconteceu nada de grave e graças a Deus que não foi à noite, senão a história teria sido diferente», expressou, ainda.