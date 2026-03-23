Santiago Castrillón, jovem jogador colombiano dos sub-20 do Millonarios, morreu este domingo, após colapsar em campo no passado sábado, durante um jogo.

De acordo com a publicação do clube colombiano, nas redes sociais, o jogador de 18 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi transportado para o hospital, onde foi assistido de imediato.

«Apesar dos esforços médicos, o Santiago não recuperou e faleceu neste domingo, na companhia da sua família, colegas e amigos», escreveu o clube colombiano na rede social X.

«É com profunda emoção que nos despedimos do nosso número 10, nosso companheiro de equipa, nosso amigo. O Santiago não jogava apenas futebol. Ele vivia-o, sentia-o e partilhava-o com um sorriso que permanece gravado nas nossas memórias», acrescentou.

O clube aproveitou o comunicado deixar uma mensagem de força e enviar os sentimentos à família e amigos do jovem.