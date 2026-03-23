Colômbia: jovem do Millonarios morre após colapsar em campo
Santiago Castrillón, de 18 anos, ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu
Santiago Castrillón, de 18 anos, ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu
Santiago Castrillón, jovem jogador colombiano dos sub-20 do Millonarios, morreu este domingo, após colapsar em campo no passado sábado, durante um jogo.
De acordo com a publicação do clube colombiano, nas redes sociais, o jogador de 18 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi transportado para o hospital, onde foi assistido de imediato.
«Apesar dos esforços médicos, o Santiago não recuperou e faleceu neste domingo, na companhia da sua família, colegas e amigos», escreveu o clube colombiano na rede social X.
«É com profunda emoção que nos despedimos do nosso número 10, nosso companheiro de equipa, nosso amigo. O Santiago não jogava apenas futebol. Ele vivia-o, sentia-o e partilhava-o com um sorriso que permanece gravado nas nossas memórias», acrescentou.
O clube aproveitou o comunicado deixar uma mensagem de força e enviar os sentimentos à família e amigos do jovem.
Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026
Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw