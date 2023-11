O Governo colombiano confirmou, esta quinta-feira, que o Exército de Libertação Nacional (ELN) foi o responsável pelo sequestro dos pais do ex-FC Porto Luis Díaz, no último sábado.

Num comunicado assinado por Otty Patiño, chefe da equipa de negociação com o grupo guerrilheiro de esquerda, o governo da Colômbia exigiu a libertação imediata do pai do jogador do Liverpool, a quem atribuiu «inteira responsabilidade em garantir a sua vida e integridade.

Os pais de Luis Díaz foram sequestrados no último fim de semana em La Guajira, Barrancas. A mãe do extremo colombiano foi libertada durante a perseguição policial, mas o pai ainda não foi encontrado.

#Comunicado 🚨 | La delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se permite informar a la opinión pública que: pic.twitter.com/XPiAMBy0on — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) November 2, 2023

[em atualização]