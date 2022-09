Fredy Guarín, médio que passou pelo FC Porto entre 2008 e 2011, publicou nas redes sociais uma fotografia impressionante.



Na foto divulgada pelo próprio no Instagram, o internacional colombiano surge em lágrimas e assume o momento difícil que atravessa.



«Bom dia, mundo. Hoje quero mostrar tal e qual como sou, de coração aberto. Não o faço para terem pena de mim ou para ganhar seguidores. Faço-o com a intenção de que toque a pelo menos uma pessoa. Desde há bastante tempo a minha vida tem vindo a mudar muito e estas lágrimas que veem na fotografia são de um homem cheio de vícios, erros, pecados e muitas mais coisas... Minha gente, estamos a tempo de abrir a porta a Deus e deixá-lo conduzir a nossa alma e coração... Deus já me perdoou, eu já me perdoei», escreveu o futebolista.

Guarín não joga desde 2021 quando deixou o Millionarios, embora ainda não tenha oficialmente colocado um ponto final na carreira. Em abril do ano passado, o futebolista foi detido pela polícia colombiana por alegadas agressões a familiares. Na altura, as autoridades alertaram ainda para o uso de substâncias que causam dependência.



A fotografia publicada por Fredy Guarín: