A Colômbia goleou o México na noite de sábado (já madrugada deste domingo em Portugal), em jogo de preparação, com o avançado Luis Suárez (Sporting) a titular e Richard Ríos (Benfica) como suplente utilizado

Os golos dos colombianos foram apontados por Jhon Lucumi (16m), Luis Díaz (56m), Jefferson Lerma (64m) e Johan Carbonero (87m).

Suárez foi titular, viu um cartão amarelo e saiu aos 69 minutos, para a entrada de Rafael Santos Borré. Ríos entrou ao minuto 86, para a saída de Lerma.

Segue-se, para a Colômbia, o jogo de preparação ante o Canadá, na noite de terça-feira (já madrugada de quarta-feira em Portugal, 01h00). Depois, ambos regressam a Portugal, tendo em vista os respetivos jogos de Benfica (em Chaves às 19h30 de sexta-feira) e Sporting (em Paços de Ferreira às 20h15 de sábado), para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Siga o canal de Whatsapp do Maisfutebol