Cindy Álvarez García, é bastante ativa nas redes sociais, onde partilha fotos e vídeos das suas atividades. Porém, a esposa de Uribe decidiu bloquear os comentários na sua página de Instagram por «não querer ler comentários de homens vulgares, desrespeitosos, ordinários e com falta de consciência».



«Bloqueei todos os comentários às minhas fotos e vou deixar assim durante um tempo porque não quero ter de ler comentários de homens vulgares, desrespeitosos, ordinários e com falta de consciência e sensibilidade para com as mulheres. Argumentos sobre a forma como nos vestimos e a maneira de o dizer perpetuam o machismo e a falta de educação. Que vergonha para as suas esposas, mães, filhas e irmãs verem este tipo de comentários que fazem. Sentem necessidade de expressar de forma absurda as suas carências. Assim dão-me a oportunidade de os bloquear e de os eliminar das minhas redes sociais. Partilho isto porque não aconteceu só comigo, mas com muitas outras mulheres. Por Deus! Tirem a oportunidade a estes depravados de terem contacto com as suas coisas. Não permitam abusos de uso e acesso aos nossos conteúdos. Tu, que és ordinário, doente e depravado, se não tens nada de bom a dizer baseado no respeito, não és bem-vindo à minha conta. Como todos falam com quem querem e como querem... esta conta é minha e sinto muito se sentem ofendidos. Se não é assim, ignora esta mensagem e continue com a sua vida», escreveu.

