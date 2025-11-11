Joel David López Solano, promessa do futebol colombiano de apenas 16 anos, morreu afogado numa barragem, em Córdoba.

O pai do jovem futebolista também perdeu a vida quando tentava salvar o filho. Foi o irmão, de sete anos, quem deu o alerta aos banhistas que estavam no local para tentarem resgatar os familiares.

Solano jogava no Envigado e estava prestes a realizar testes nos argentinos do San Lorenzo. O futebolista encontrava-se na terra natal a tratar do passaporte e já tinha viagem marcada para Buenos Aires para o próximo mês.