Promessa do futebol colombiano e o pai morrem afogados
Jovem de apenas 16 anos estava a caminho do San Lorenzo, da Argentina
Joel David López Solano, promessa do futebol colombiano de apenas 16 anos, morreu afogado numa barragem, em Córdoba.
O pai do jovem futebolista também perdeu a vida quando tentava salvar o filho. Foi o irmão, de sete anos, quem deu o alerta aos banhistas que estavam no local para tentarem resgatar os familiares.
Solano jogava no Envigado e estava prestes a realizar testes nos argentinos do San Lorenzo. O futebolista encontrava-se na terra natal a tratar do passaporte e já tinha viagem marcada para Buenos Aires para o próximo mês.
