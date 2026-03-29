Internacional
Há 5 min
VÍDEO: adeptos colombianos envolvem-se em confrontos no jogo com a França
Momento de tensão aconteceu durante a primeira parte do encontro
AL
Momento de tensão aconteceu durante a primeira parte do encontro
AL
Durante a primeira parte do embate da Colômbia frente à França, vários adeptos colombianos envolveram-se em confrontos na bancada superior do estádio NorthWest, em Maryland, nos Estados Unidos.
O vídeo mostra o momento de tensão entre os adeptos «cafeteros», onde é possível ver garrafas a serem atiradas e confrontos físicos. Tudo acontecia, imagine-se, enquanto o jogo decorria.
Ora veja o momento:
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