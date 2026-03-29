Durante a primeira parte do embate da Colômbia frente à França, vários adeptos colombianos envolveram-se em confrontos na bancada superior do estádio NorthWest, em Maryland, nos Estados Unidos.

O vídeo mostra o momento de tensão entre os adeptos «cafeteros», onde é possível ver garrafas a serem atiradas e confrontos físicos. Tudo acontecia, imagine-se, enquanto o jogo decorria.

Ora veja o momento: