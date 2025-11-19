O benfiquista Richard Ríos e o sportinguista Luis Suárez foram titulares na vitória da Colômbia sobre a Austrália (3-0), num jogo particular realizado no Citi Field, em Nova Iorque.

O médio e o avançado jogaram de início, mas saíram antes dos golos. Richard Ríos foi substituído aos 69 minutos, enquanto o avançado saiu um minuto depois, antes da Colômbia chegar à vantagem.

O experiente James Rodríguez abriu o marcador, na conversão de uma grande penalidade, aos 76 minutos, Luis Diáz, em grande forma, aumentou a vantagem aos 88, enquanto Jefferson Lerma fixou o resultado final já em tempo de compensação.

