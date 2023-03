A Coreia do Sul empatou a dois golos esta sexta-feira, num encontro particular no Ulsan Munsu, em Ulsan.

Os sul-coreanos, agora treinados por Klinsmann, após a saída de Paulo Bento, foram para intervalo a vencer por 2-0, graças ao bis da estrela da companhia, Heung-Min Son.

Logo aos 10 minutos, o avançado do Tottenham aproveitou um erro na saída de bola adversária e rematou para a baliza deserta para abrir o marcador. Já em tempo de compensação (45+2m), apontou um excelente livre direto.

No início do segundo tempo, James Rodríguez (46m) e Jorge Carrascal (49m) fizeram os golos do empate para os colombianos.

O portista Mateus Uribe foi titular e cumpriu os 90 minutos.

A Colômbia continua concentrada na Ásia e, na próxima terça-feira, defronta o Japão de Hidemasa Morita. Os sul-coreanos, no mesmo dia, têm duelo marcado com o Uruguai, de Coates e Ugarte.