O primeiro jogo da sexta jornada da Liga alemã trouxe um golaço e um salto na tabela, mesmo que à condição. O Colónia deslocou-se ao reduto do Hoffenheim e contou com a inspiração de Said El Mala para conseguir os três pontos.

O jovem avançado de 19 anos marcou o único golo da partida num belo desenho individual. O internacional sub-21 alemão foi dono e senhor do esférico e só parou quando este atingiu o fundo das redes.

Com este triunfo (1-0), o Colónia, que subiu esta temporada à Liga alemã, regressa às vitórias e assume, à condição, o quarto lugar (que dá acesso à Liga dos Campeões) com dez pontos. Já o Hoffenheim mantém-se, para já, na décima posição com sete pontos.

