O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou, esta quinta-feira, o levantamento das restrições impostas aos atletas bielorrussos após a invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022. Com esta decisão, os atletas voltam a poder participar sob bandeira e hinos nacionais, tal como em modalidades coletivas.

Contudo, as limitações permanecem para os atletas russos, que continuarão autorizados a competir apenas de forma individual, sob bandeira neutra, isto desde que não tenham manifestado qualquer tipo de apoio ao conflito na Ucrânia.

Desde a invasão da Rússia, o COI recomendou inicialmente a exclusão total de todos os atletas russos e bielorrussos, isto em fevereiro de 2022, antes de permitir o regresso sob bandeira neutra, já em março de 2023.

Com esta decisão, a Bielorrússia pode competir nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028 e nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Dolomiti Valtellina2028, incluindo a participação na cerimónia de abertura e presença no quadro de medalhas.

Nos passados Jogos Olímpicos, recorde-se, os atletas russos e bielorrussos competiram na categoria de «atletas individuais neutros», sem qualquer símbolos nacionais e em número reduzido.

O COI refere, ainda, que a Rússia continua suspensa, acrescentando que continuam a existir preocupações com o sistema antidopagem.