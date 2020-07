A federação inglesa (FA) anunciou esta quarta-feira que a Supertaça de Inglaterra, a Community Shield, vai ser disputada a 29 de agosto, dentro de um mês, no Estádio de Wembley.

Assim, o campeão Liverpool, que venceu a Premier League, ao fim de trinta anos de jejum, irá defrontar o vencedor da Taça de Inglaterra que irá ficar definido no próximo sábado no dérbi londrino entre o Arsenal e o Chelsea, também marcado para Wembley.

