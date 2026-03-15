Itália: Como bate Roma e sobe aos lugares de Champions
A equipa de Fàbregas deu a cambalhota no marcador para resgatar os três pontos
A equipa de Fàbregas deu a cambalhota no marcador para resgatar os três pontos
Houve disputa pelos lugares de Liga dos Campeões na Liga italiana. Num jogo referente à 29.ª jornada da Serie A, o Como recebeu e venceu a Roma (2-1) para subir aos lugares de Champions.
A equipa da capital até começou melhor na partida. Relativamente cedo, Donyell Malen abriu o marcador através de uma garnde penalidade (7m). O avançado neerlandês, que reforçou a Roma no mercado de inverno, fez o sétimo golo em dez jogos.
A resposta da equipa orientada por Cesc Fàbregas surgiu no segundo tempo. Anastasios Douvikas, avançado grego, restabeleceu o empate no encontro na passagem do minuto 59. Já nos minutos finais foi a vez de Diego Costa, brasileiro ex-Estoril, completar a cambalhota no marcador (79m).
Com este triunfo (2-1), o Como sobe ao quarto lugar – que dá acesso à Champions – agora com 54 pontos. A Roma, por sua vez, desce para sexto – lugar de Liga Conferência – com 51 pontos.