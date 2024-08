Sergi Roberto terminou a ligação de 18 anos ao Barcelona e, pela primeira vez, vai vestir outra camisola: o espanhol foi oficializado, esta sexta-feira, nos italianos do Como, que subiram à Serie A.

O jogador de 32 anos assinou um contrato válido por duas épocas e vai ser treinado por Cesc Fàbregas, com quem partilhou o balneário no Barça.

Sergi Roberto junta-se, assim, a outros craques, como Pepe Reina, Raphael Varane, Albert Moreno e Andrea Belotti no plantel do Como.

Como 1907 is excited to announce the signing of midfielder @SergiRoberto10 on a two year contract. The former Barcelona captain, who joined the club as a 14 year old and went on to win seven La Liga championships and two Champions Leagues, joins the club as a free agent.



Sergi… pic.twitter.com/3AWc2TNhw8