O México revalidou no domingo a vitória na Gold Cup da CONCACAF em futebol, ao vencer os anfitriões Estados Unidos por 2-1, com reviravolta, na final disputada no NRG Stadium, em Houston.

A seleção «azteca» entrou praticamente a perder, graças a um cabeceamento do central Chris Richards, jogador do Crystal Palace, logo aos quatro minutos, após um livre de Sebastian Berhalter.

Os Estados Unidos seguraram a vantagem até aos 27 minutos, quando um remate fortíssimo de Raúl Jiménez empatou o jogo, servido por Marcel Ruiz.

Nos festejos, o ex-Benfica fez questão de homenagear o malogrado jogador português Diogo Jota, que foi seu colega de equipa no Wolverhampton.

A seleção mexicana superiorizou-se na segunda parte, apesar da boa réplica dos Estados Unidos, acabando por selar a reviravolta aos 77 minutos, num cabeceamento à boca da baliza de Edson Álvarez, jogador do West Ham, após livre na esquerda e um primeiro desvio de Johan Vásquez.

De referir que o histórico guarda-redes Guillermo Ochoa, que representa o AVS, ficou no banco do México, mas no final também fez a festa em casa dos Estados Unidos.

Os mexicanos conquistaram pela 10.ª vez o troféu continental, revalidando as conquistas de 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 e 2023.