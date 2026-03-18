A Confederação Africana de Futebol ( CAF) anunciou, esta terça-feira, que o Senegal perdeu a final da CAN frente a Marrocos (3-0) por ter abandonado o relvado durante o encontro. A decisão não passou despercebida e os jogadores, bem como a federação, senegaleses reagiram nas redes sociais.

Embora não tenha sido convocado para a competição, Pape Demba Diop, que atua no Toulouse mostrou o seu agrado: «Acho que estamos no meio de loucos».

Idrissa Gueye, médio do Everton e ex-PSG, refere que a equipa sabe o que viveu na noite da conquista e que ninguém é capaz de o desfazer.

«Sabemos o que vivemos naquela noite em Rabat. Ninguém nos pode tirar isso», escreveu nas suas redes sociais.

Moussa Niakhaté e El Hadji Malick Diouf, que compunham a linha defensiva do Senegal, também se mostraram indignados com a decisão. O defesa do Lyon partilhou fotos do troféu da CAN e das medalhas referentes à conquista, acrescentando que «são reais».

«Venham buscá-las! Elas são incríveis! Não é IA (inteligência artificial), é real», pode ler-se.

Já o lateral-esquerdo, El Hadji Malick Diouf, sublinha que o título foi conquistado «em campo e não por email».

Pathé Ciss, médio que atua no Rayo Vallecano, referiu-se aos jogadores marroquinos como «chorões» que, com a decisão, tornaram-se os detentores da competição.

«Podem dar mais três golos aos chorões», escreveu.

Nas redes sociais, a conta da equipa senegalesa, como a federação, publicaram vários vídeos dos festejos nas ruas do país, aquando da conquista da CAN. Uma clara evidência que, na sua opinião, o campeão continua a ser o Senegal. Além dos atletas, a imprensa local questiona a decisão por parte da CAF e apelida a decisão como a «piada do século».

Segundo a RMC Sport, a federação senegalesa estará a ponderar contestar a decisão, uma vez que tem dez dias para o fazer, na esperança de ver o título ser devolvido à sua equipa.