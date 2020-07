O arranque do campeonato brasileiro de futebol, a 9 de agosto, vai acontecer sem equipas do estado de São Paulo.

Na segunda-feira, em conferência de imprensa, o governador do Estado de São Paulo, João Dória, afirmou que as equipas paulistas não vão participar no Brasileirão sem antes terminarem o Paulistão, campeonato estadual.

«Sem concluir, os clubes de São Paulo não podem participar no campeonato brasileiro. Estamos a levar em conta aspetos de saúde e o protocolo que assinámos com a Federação Paulista de Futebol e esta, por sua vez, com todas as equipas da primeira divisão», referiu o governador, esperando para «o final» da próxima semana uma «posição relativamente à conclusão do campeonato Paulista», nesta altura parado.

Até ao momento, apenas foi retomado o campeonato estadual do Rio de Janeiro, o formato de competição que precede o Brasileirão.

«Em relação à decisão da CBF [Confederação Brasileira de Futebol] de retomar [o campeonato] em 9 de agosto, o governo do estado de São Paulo não foi consultado», lamentou Dória.

O estado de São Paulo tem cinco representantes no principal campeonato brasileiro: São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e Bragantino.

Depois das declarações do governador, a CBF reagiu, lembrando que «os clubes aceitaram jogar fora dos seus próprios recintos, transferindo o estatuto de ‘casa’ para outras cidades, caso as suas não estejam ‘livres’ antes das datas de início das competições. Uma decisão que foi votada por 19 clubes do ‘Brasileirão’, entre os quais os de São Paulo».