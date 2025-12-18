O Universitatea Craiova, comandado pelo português Filipe Coelho, falhou o apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, ao perder por 3-2 no reduto do AEK, esta quinta-feira.

A equipa romena até entrou para tempo de descontos a vencer por 2-1, mas os gregos operaram a reviravolta com golos aos 90+8 e aos 90+14 minutos. O golo que decidiu a partida, de resto, foi um penálti do ex-benfiquista Luka Jovic.

Desta forma, o Universitatea Craiova ficou no 25.º lugar e falhou o apuramento por ter menos golos marcados do que o Sigma Olomouc – 6-8 contra 7-9.

Também esta quinta-feira, os espanhóis do Rayo Vallecano e os alemães do Mainz conseguiram um lugar nos «oitavos», nos quais já estavam os franceses do Estrasburgo.

Os polacos do Raków, os gregos do AEK Atenas, os checos do Sparta Praga e os ucranianos do Shakhtar e ainda os cipriotas do AEK Larnaca também selaram os «oitavos».

Entre as equipas que vão estar no play-off de acesso aos «oitavos», a 19 e 26 de fevereiro, destaque para os ingleses do Crystal Palace, os neerlandeses do AZ Alkmaar e os italianos da Fiorentina, que serão cabeças de série. As outras equipas que jogarão a segunda mão em casa são os suíços do Lausana, os polacos do Lech Poznan, os turcos do Samsunspor, os eslovenos do Celje e os croatas do Rijeka.

Confira todos os resultados da Liga Conferência